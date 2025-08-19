Совещание по вопросам развития Павлово-Посадского округа прошло в администрации

Как и всегда, основными темами совещания стали вопросы жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства.

Денис Олегович поставил задачу представителям Мособлводоканала ускорить процесс проверки и подписания паспортов готовности социальных учреждений, с установкой крайнего срока до 1 сентября. Это действие было обозначено как приоритетное.

Также Глава принял во внимание поступившие массовые жалобы от жителей Электрогорска, касающиеся несоответствия фактической температуры горячей воды нормативам. В связи с этим, было поручено Мособлводоканалу совместно с ресурсоснабжающей компанией «Электрогорск» провести комиссионную проверку. Кроме того, будет продолжена работа с обращениями по качеству воды в центре Павловского Посада: управляющим компаниям и ресурсоснабжающим организациям Семенов дал указания тщательно отработать все поступившие жалобы.

Также на оперативном совещании Денис Семенов озвучил планы о проведении масштабного субботника на реке Вохна, который состоится в субботу, 30 августа. Параллельно службы благоустройства ведут анализ запросов от жителей частного сектора о необходимости опиловки аварийных деревьев вдоль береговой линии, с дальнейшим принятием решения на основе результатов мониторинга.

Представитель здравоохранения объявила о том, что с января 2025 года в округ удалось привлечь 20 новых врачей. «Важным вопросом, который сейчас находится на рассмотрении, является предоставление жилья педиатру в Павловском Посаде, что является ключевым шагом для закрепления здравоохранительных кадров в регионе» — отметила она.

Представители культуры, спорта и работы с молодежью проинформировали о том, что 30 августа все жители приглашаются на общеобластной День открытых дверей в учреждениях культуры.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность модернизации системы ЖКХ в регионе.

«Прошлая зима была сложной, с низкими температурами, были аварии, поэтому мы предусмотрели достаточно масштабную программу модернизации ЖКХ. Эта зона ответственности муниципальных и региональных органов власти — одна большая магистраль. Кроме того, мы реализуем концессионные соглашения в партнерстве с „Газпромом“», — рассказал Воробьев.