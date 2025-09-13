Соучастница убийства юриста Маркелова Хасис освободилась из колонии через 16 лет

Евгения Хасис, которую отправили в колонию в Мордовии по делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой, оказалась на свободе после 16 лет тюрьмы. Ее арестовали в ноябре 2009 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на полученные судебные материалы.

Хасис освободили из женской исправительной колонии в Мордовии. За ней в конце прошлого месяца установили административный надзор.

Юриста Станислава Маркелова и журналистку Анастасию Бабурову убили из огнестрельного оружия 19 января 2009 года в Москве. Дело стало одним из самых резонансных в РФ в 2000-х годах.

За убийство в колонию отправили Никиту Тихонова на пожизненное, а его гражданскую супругу Евгению Хасис на 18 лет. Они, предположительно, мстили Маркелову за его антифашистскую деятельность.