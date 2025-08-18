Соучастник теракта в «Крокус сити холл» скрывался в мечети

Один из причастных к теракту в «Крокус сити холл» Зубайдулло Исмоилов, осознавая масштабы розыска, попытался укрыться в мечети села Новый Агачаул в Дагестане, сообщает РИА Новости .

Согласно материалам уголовного дела, 31 марта 2024 года, увидев информацию о введении в республике контртеррористической операции, он спрятался в религиозном учреждении, где впоследствии был задержан правоохранительными органами.

Теракт 22 марта 2024 года унес жизни 149 человек, став одним из самых кровавых преступлений в новейшей истории России. Нападавшие использовали автоматическое оружие и поджог, в результате чего пострадали 609 человек, а материальный ущерб превысил 6 миллиардов рублей. В ходе расследования были установлены все непосредственные исполнители и их пособники, включая Исмоилова.

В настоящее время все задержанные по делу находятся под стражей и ожидают суда.