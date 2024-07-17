Соцсеть «Одноклассники» разрешит пользователям отказаться от подарков

Соцсеть «Одноклассники» впервые позволит пользователям отказаться от получения виртуальных подарков или же ограничить круг лиц, которые могут их дарить. Данная функция нацелена на уменьшение нежелательного общения и улучшение взаимодействия между людьми, сообщили в пресс-службе социальной сети.

Благодаря последнему обновлению, пользователи «ОК» получат возможность адаптировать сервис под свои предпочтения, что приведет к сокращению количества претензий относительно нежелательных контактов и отклонений отправленных подарков.

Внедренные функции были апробированы в рамках пилотных проектов с участием различных категорий пользователей «Одноклассников» в течение нескольких месяцев. В результате общее количество отказов от получения подарков и число жалоб на чрезмерную навязчивость сократилось на 20%. Это позитивно влияет на динамику использования других сервисов социальной сети, так как исключает негативные моменты, мешающие комфортному взаимодействию, отметили в компании.

Сервис виртуальных подарков является одним из наиболее популярных в социальной сети. Каждый день миллионы юзеров дарят друг другу подарки в честь праздников или просто так. Если подарок принимается, он появляется на аватаре пользователя и в его новостной ленте. В «ОК» можно обмениваться подарками бесплатно или покупать их за внутреннюю валюту.

Команда социальной сети активно работает над улучшением сервиса, стремясь не только сохранить его популярность и расширить аудиторию, но и сделать его удобным для всех, включая тех, кто хочет ограничить нежелательную активность на своей странице.

«Массовые рассылки подарков, в основном от незнакомцев, были для многих раздражающим фактором, который останавливал людей от частого посещения „ОК“», — отметил директор по продукту «ОК» Александр Москвичев.

Он добавил, что команда соцсети постаралась упорядочить дарения внутри соцсети и активность пользователей стала более осознанной, а время, проводимое ими в «ОК», начало расти.