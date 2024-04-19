Соцсеть «Одноклассники» начала борьбу с нецензурной бранью

В «Одноклассниках» появился новый функционал, направленный на борьбу с ненормативной лексикой. Теперь ОК автоматически будет выявлять на платформе нецензурные высказывания и скрывать их, сообщили в пресс-службе соцсети.

Вместо неприличного контента пользователи увидят «звездочки». Правила коснутся всех публикаций, в том числе фото и видео. Такая инициатива позволит снизить уровень токсичного общения, отметили в компании.

По словам директора по продукту ОК Александра Москвичева, команда в полной мере заботится об атмосфере на площадке и поддерживает комфортную для людей среду.

«Для этого постоянно совершенствуем продукт и создаем новые технологии для снижения токсичности», — подчеркнул Москвичев.

Обновление уже появилось в соцсети. Тем не менее, любой желающий имеет возможность отказаться от такой опции. Для этого в настройках профиля нужно выбрать раздел «Публичность», затем перейти в «Дополнительно» и отключить функцию «Включить фильтрацию нецензурной лексики».