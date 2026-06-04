Соцработники помогли 3000 жителям Одинцово и Истры в 2026 году

Более 3000 жителей Одинцовского и Истринского округов с начала 2026 года получили социальную помощь в различных формах обслуживания. Поддержка оказывается на дому, в полустационарных условиях и в стационарах, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

В Подмосковье действуют разные формы социального обслуживания. Граждан, полностью утративших способность к самообслуживанию и не имеющих возможности жить самостоятельно, направляют на постоянное проживание в стационарные учреждения региона.

Полустационарная форма позволяет людям не выпадать из привычной среды и одновременно получать системную поддержку. Такой формат помогает восстановить навыки самостоятельной жизни и адаптироваться в обществе.

«С начала 2026 года более 3000 жителей Одинцовского и Истринского округов признаны нуждающимися в социальном обслуживании и уже получили квалифицированную помощь социальных работников. Более 2000 человек получают надомное обслуживание, а свыше 500 проходят социально-средовую и социально-бытовую реабилитацию в полустационарной форме. Наша задача — создать условия, в которых человек с ограниченными возможностями здоровья сможет реализовать себя и вернуться к полноценной жизни», — рассказала начальник социальной защиты Галина Дрижак.

Подать заявление о признании гражданина нуждающимся в социальном обслуживании можно на портале госуслуг Московской области. Дополнительную информацию предоставляют по телефону горячей линии 122, добавочный 6, а также в чате «Социалка. Одинцово. Истра. Звенигород. Краснознаменск».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что социальные льготы получают 3 млн жителей Подмосковья.

«До сих пор для подтверждения статуса нужно было носить с собой разные отдельные документы. Мы предложили удобную, на наш взгляд, услугу — электронное удостоверение, и на примере с многодетными увидели, что только 20% оформляют бумажное удостоверение. Абсолютное большинство оформляет это в «цифре», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.