Соцподдержка в 2025 году станет доступна для 95 тыс предпенсионеров Подмосковья

В Мособлдуме в целом приняли закон, продляющий действие мер соцподдержки для предпенсионеров и, таким образом, в следующем году ими смогут воспользоваться 95 тыс. человек, передает корреспондент РИАМО.

«В Московской области для жителей данной категории предусмотрен широкий спектр льгот. Принятый закон предполагает, что льготами будут пользоваться также те граждане, которые в 2025 году достигнут возраста 55 и 60 лет. Таким образом, право на получение мер поддержки возникнет у порядка 95 тысяч человек», — отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Кроме того, продлен закон, по которому жители Подмосковья старше 60 лет могут бесплатно пользоваться городским транспортом в Москве.

Меры поддержки для предпенсионеров

К гражданам предпенсионного возраста относятся мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет, имеющие необходимый страховой стаж для назначения пенсии. Для них действуют следующие меры:

бесплатный проезд на общественном транспорте Московской области;

бесплатный проезд на московском метро и МЦК;

бесплатный проезд на пригородных электричках.

Для одиноко проживающих с доходом ниже прожиточного минимума для пенсионеров:

100% компенсация за жилое помещение и капитальный ремонт.

Для граждан с доходом ниже двух прожиточных минимумов для пенсионеров:

бесплатные путевки в санаторий.

Для граждан с доходом ниже двух с половиной прожиточных минимумов для пенсионеров:

бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов.

Для ветеранов труда:

бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов;

ежемесячная компенсация расходов на телефон;

ежемесячная компенсация 50% платы за жилье и взносов на капремонт;

50% скидка на оплату услуг ЖКХ;

50% скидка на проезд на водном транспорте.

Для ветеранов труда с доходом ниже двух прожиточных минимумов:

бесплатные путевки в санаторий.

Для почетных доноров:

ежемесячная компенсация 50% на оплату услуг ЖКХ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Поэтому на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.