Соцконтракт помог многодетной семье открыть детскую парикмахерскую в Щелкове

«Идея детской парикмахерской родилась еще в октябре прошлого года. Пока я ее обдумывала, старшая дочь в интернете нашла информацию о социальном контракте, и я решила подать документы», — рассказала хозяйка парикмахерской Ирина.

Благодаря государственной поддержке Ирина смогла оплатить три месяца аренды помещения и закупить необходимое оборудование и профессиональные инструменты. Сейчас она активно работает над расширением своего бизнеса: планирует нанимать мастеров-парикмахеров и развивать бренд детских парикмахерских «Волосок», чтобы сделать его сетевым в Щелкове.

С начала года в городских округах Щелково, Фрязино, Лосино-Петровский и ЗАТО Звездный городок более 50 жителей получили государственную социальную помощь в виде социального контракта. Около 20 из них открыли собственное дело, что свидетельствует о высокой эффективности этой программы.

Социальный контракт заключается для помощи гражданам в преодолении трудной жизненной ситуации. Обязательства принимают как орган социальной защиты, так и сам гражданин, который обязуется выполнить мероприятия программы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион внедряет помощь малому и среднему бизнесу через инвестпортал.

«С помощью инвестпортала появляются индустриальные парки, различные программы поддержки, например, по импортозамещению, по ряду направлений машиностроения. Ты можешь рассчитывать на дополнительную помощь по проектам, которая делает экономическую модель твоего бизнеса более доходной и быстро окупаемой», — сказал Воробьев.