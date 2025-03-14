Социолог объяснил, почему родителям не стоит разводиться, пока ребенок маленький

По данным Социального фонда России, в 2024 году на 10-30% выросло число мужчин, которые оформили декретный отпуск по уходу за ребенком вместо женщин. Директор центра «Аналитик», социолог Андрей Мозолин объяснил причины такой тенденции и отметил важность воспитания ребенка в полной семье, сообщает «ФедералПресс» .

Как заявил социолог, в последнее время стереотип о том, что в декрете должны сидеть только женщины, потерял актуальность. Тем более, если зарплата жены больше.

«Соответственно, выгоднее выходить в декрет мужу», — объяснил Мозолин.

По его словам, в современном обществе отцы играют колоссальную роль в воспитании детей, при этом семья должна быть полной.

«Такие дети чувствуют себя более защищенными и легче адаптируются в социуме. И самое главное: из семье складываются представления ребенка о нормальной роли мужчины и женщины, папы и мамы», — подчеркнул психолог.

Он отметил, что представление о семье закладывается в раннем возрасте и ребенок будет по жизни ориентироваться на такую модель.

Поэтому, пока дети маленькие, разводиться нежелательно, резюмировал эксперт.