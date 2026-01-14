Социальный центр «Орехово-Зуевский» в Подмосковье отметил 25-летие работы

Социальный центр «Орехово-Зуевский» отметил 25-летний юбилей и стал одной из крупнейших площадок социальной поддержки в Московской области, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

Социальный центр «Орехово-Зуевский» за 25 лет превратился из одного учреждения в разветвленную систему социальной поддержки, охватывающую Орехово-Зуевский и Богородский округа. Центр возглавляет Алла Белова, посвятившая социальной сфере большую часть жизни.

Под руководством Беловой центр расширил перечень услуг и стал пилотной площадкой для региональных проектов. Сейчас в структуру входят более десяти филиалов, где реализуются программы ранней помощи, комплексной реабилитации инвалидов, поддержка родителей особенных детей, а также производственно-интеграционные мастерские и тренировочные квартиры для сопровождаемого проживания.

В центре действует уникальный для Подмосковья клуб для людей с деменцией, развита волонтерская деятельность и оказывается помощь участникам специальной военной операции. Недавно открылся новый филиал в поселке Обухово, где доступна реабилитация для детей и взрослых.

В отделениях социальной реабилитации в Орехово-Зуеве, Куровском и Ликино-Дулеве работают восстановительные программы: постинсультная и постковидная реабилитация, курсы по здоровью глаз и ног, а также проект «Санаторий на дому».

Одним из ключевых направлений стал губернаторский проект «Активное долголетие», в котором приняли участие более 16 тысяч жителей старшего возраста. Для них организованы спортивные, творческие и образовательные мероприятия.

В центре трудятся 560 сотрудников, регулярно повышающих квалификацию и внедряющих современные подходы. По словам Аллы Беловой, юбилей — это новый этап развития, впереди новые проекты и задачи для поддержки жителей региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что власти Подмосковья максимально вовлечены в работу по поддержке семей участников СВО.

«Мы понимаем, что должны продолжать активно выходить на контакт с теми, кто нуждается в помощи, и, конечно, предусматривать различные меры поддержки. Поэтому в каждом муниципалитете и волонтеры, и представители власти <…> стараются максимально быть вовлечены в эту работу», — сказал Воробьев.