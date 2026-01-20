Социальный центр «Коломенский» и Емельяновская школа начали сотрудничество в Озерах

Социальный центр «Коломенский» в Озерах и Емельяновская школа заключили соглашение о совместной работе по развитию инклюзивного образования и социальной адаптации молодых людей с инвалидностью, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

19 января 2026 года представители администрации социального центра «Коломенский» посетили Емельяновскую школу в рамках начала сотрудничества. Гостям провели экскурсию по учебному заведению, особое внимание уделили агротехническому классу и кабинету домоводства, где школьники получают практические навыки. Представители центра оценили материально-техническую базу школы и познакомились с образовательными возможностями учреждения.

Совместная работа направлена на развитие инклюзивного образования и расширение профориентации для молодых людей с инвалидностью. Партнерство позволит создать дополнительные условия для социализации и обеспечить доступ к современным образовательным ресурсам. Такой подход способствует формированию среды, где каждый человек, независимо от состояния здоровья, может реализовать свой потенциал.

Администрация социального центра выразила благодарность коллективу и руководству Емельяновской школы за открытость к сотрудничеству. В центре подчеркнули уверенность, что партнерство будет долгосрочным и принесет ощутимые результаты.

«Вместе мы сможем сделать жизнь людей с инвалидностью более полноценной и насыщенной, открывая перед ними новые возможности для самореализации», — отметили в администрации социального центра.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.