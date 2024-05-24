Социальный фонд РФ передал в зону СВО 15 высокотехнологичных дронов

Руководство центрального аппарата Социального фонда (СФР) приобрело для военнослужащих в зоне специальной военной операции 15 беспилотных летательных аппаратов общей стоимостью свыше 1,7 млн рублей. Об этом сообщается на официальном сайте администрации Дубны.

Техника поможет бойцам выполнять боевые задачи по уничтожению целей противника. Уникальность оборудования заключается в современных технологиях, которые не позволяют вывести ее из строя.

Беспилотники переданы заместителю командира части, сотруднику Социального фонда, который в настоящее время выполняет боевые задачи на передовой. Он доставит дроны и оборудование в одну из войсковых частей, которая несет службу в зоне СВО.

«Это уже вторая партия коптеров, которую мы закупили и направили на фронт. Мы понимаем важность задач перед нашей страной, поэтому регулярно поддерживаем связь с нашими сотрудниками, которые служат в зоне спецоперации, стараемся помогать им и их семьям. Благотворительная помощь стала доброй традицией для Социального фонда», — отметил председатель СФР Сергей Чирков.

С начала СВО сотрудники центрального аппарата и территориальных отделений фонда перечислили 220 млн рублей добровольных взносов на нужды бойцов.

Помимо денежных переводов, специалисты СФР активно участвуют и в других благотворительных акциях по поддержке военнослужащих.

С первых дней спецоперации им регулярно отправляется гуманитарная помощь, собранная силами сотрудников. Передаются медикаменты, одежда, хозяйственные принадлежности, продукты питания, маскировочные сети и прочее. К акциям часто присоединяются родственники и близкие работников.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.