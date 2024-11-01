Социально-экономический техникум Сергиева Посада принял участие в «Абилимпиксе»

В рамках Национального чемпионата «Абилимпикс» состоялся круглый стол на тему «Проведение аттестации в форме демонстрационного экзамена по программам среднего профессионального образования для лиц с ОВЗ и инвалидностью в 2024 году: результаты и лучшие практики», сообщает пресс-служба Министерства образования Московской области.

Заместитель директора по учебно-производственной работе Сергиево-Посадского социально-экономического техникума Георгий Дмитриев выступил на круглом столе.

Мероприятие собрало представителей образовательных учреждений, экспертов и специалистов, заинтересованных в обсуждении актуальных вопросов и обмене опытом в области аттестации и профессионального обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Георгий Дмитриев представил опыт своего техникума в организации и проведении демонстрационных экзаменов. Он поделился успешными практиками и методами, которые позволяют эффективно оценивать профессиональные навыки студентов с ограниченными возможностями здоровья.

Кроме того, заместитель директора изучил и проанализировал опыт коллег из других субъектов Российской Федерации, что позволило выявить наиболее эффективные подходы и стратегии в данной области. Участники круглого стола получили ценные знания и рекомендации, которые помогут им улучшить процесс аттестации и профессионального обучения студентов с ограниченными возможностями здоровья.

Мероприятие стало важным шагом на пути к созданию более инклюзивной и доступной образовательной среды, способствующей развитию и самореализации всех студентов, независимо от их физических возможностей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что открытие центров для реабилитации инвалидов — очень важная тема, данная работа в Подмосковье ведется.

«Мы продолжаем открывать те самые центры, которые помогают инвалидам в реабилитации — опорно-двигательный аппарат, психологи, все, что связано с методиками развития. Эти центры у нас работают, они на хорошем счету», — сказал Воробьев.