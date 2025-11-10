«Социальная няня»: как жителям Нижнего Новгорода помогают с детьми

Свыше 1,4 тыс. семей в Нижегородской области пользуются услугами кратковременного присмотра и ухода за детьми «Социальная няня»: им помогают с малышами до 3 лет, сообщает ИА «Время Н» .

Программа нацелена на оказание помощи семьям с детьми и повышение уровня жизни населения.

Как заявили в региональном министерстве социальной политики, данная услуга реализуется в соответствии с национальным проектом «Семья». Она расширяет спектр существующей поддержки, оказываемой в Нижегородской области в рамках региональной программы.

Представители ведомства напоминают, что воспользоваться помощью «социальной няни» могут дети до 3 лет, обладающие гражданством РФ и проживающие на территории Нижегородской области, если их семья относится к одной из перечисленных категорий: многодетные, молодые (где обоим родителям не более 35 лет), семьи участников СВО, матери или отцы-одиночки, а также семьи с небольшим доходом.

Продолжительность предоставления услуги не может превышать 3 часов без перерыва.

