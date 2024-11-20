Соцгарантии военным в Подмосковье могут улучшить качество жизни их семей

Депутат Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» Александр Баранов рассказал о мерах господдержки для заключивших контракт на военную службу. Заключение контракта на военную службу является важным шагом для многих граждан, стремящихся служить своей стране, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

По словам депутата Мособлдумы, в мире, где безопасность и стабильность имеют первостепенное значение, возможность искренне отдать свои силы на защиту Родины —является ценным и ответственным шагом.

«Люди, которые выбирают этот путь, становятся примерами для подражания, способствующими повышению общественного сознания и патриотического духа. В Московской области меры поддержки, заключивших контракт на военную службу, охватывают многие сферы. Заключение контракта обеспечивает доступ к медицинскому обслуживанию, а также различным видам пособий. Например, военнослужащие могут рассчитывать на обеспечение жильем, что является важным аспектом для создания комфортной жизни и стабильности. Помимо этого, для семей участников СВО предусмотрены такие преимущества как: бесплатные кружки и секции для детей, внеочередное зачисление в детский сад, обучение детей на бюджетной основе в ВУЗах и многое другое», — рассказал Баранов.

Он отметил, что для желающих заключить контракт, в Балашихе работает Московский областной пункт отбора на военную службу по контракту, то есть гражданам не обязательно приходить в военкомат по месту жительства, можно сразу явиться в областной центр, где смогут проконсультировать и обучат военному делу.

«Решение о подписании контракта должно приниматься взвешенно, учитывая, как личные цели, так и специфику службы. Но вне зависимости от индивидуальных обстоятельств, важно помнить, что этот выбор может стать началом нового этапа жизни, наполненного множеством возможностей для роста и развития», — прокомментировал парламентарий.

Он также добавил, что в настоящее время жители Московской области активно стараются помогать и поддерживать бойцов, а на территории округов образуются Центры поддержки.

«Так, например, в Наро-Фоминском округе действует Центр помощи участникам СВО и их семьям. Там можно получить психологическую помощь, стать участником социальных программ», — резюмировал Александр Баранов.

Московский областной пункт отбора бойцов на военную службу по контракту работает в Балашихе по адресу: Восточное шоссе, владение 2. Подробная информация о работе центра доступна на горячей линии: 8 (495) 990-77-77.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.