Соцфонд: при отправке на пенсию удостоверение сформируется на «Госуслугах»

Российские пенсионеры в автоматическом режиме получают электронное удостоверение. Оно появляется в личном кабинете на «Госуслугах» в виде QR-кода, рассказали ТАСС в пресс-службе Соцфонда России.

Благодаря СФР появилось электронное свидетельство пенсионера. Этот шаг будет еще одним в крупной программе по цифровизации соцсферы. Он сделает процесс предоставления льгот и услуг более простым и удобным.

Новое электронное удостоверение с QR-кодом стало альтернативой стандартному документу из пластика. Его можно посмотреть в личном кабинете на «Госуслугах».

В СФР добавили, что для оформления цифрового удостоверения россиянам не нужно передавать заявления. У жителей России, которые уже пенсионеры, QR-код автоматически сгенерировался на «Госуслугах». У тех, кто только получает статус, электронная версия документа появится в течение 10 суток после назначения пенсии.

