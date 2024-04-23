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Сотрудницу МФЦ Москвы осудили на 3 года за обман с трудоустройством в Госдуму РФ

Мещанский районный суд Москвы приговорил к 3 годам тюрьмы сотрудницу МФЦ за фиктивное трудоустройство, сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Юлия Приходько признана виновной в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере.

Сотрудница МФЦ озвучила потерпевшей заведомо ложные сведения о наличии у нее возможности оказать содействие по трудоустройству в Госдуму РФ. Приходько сознательно ввела женщину в заблуждение.

За способствование в трудоустройстве Приходько в течение 2 лет получала от потерпевшей деньги. Общая сумма переданных ей средств составила свыше 6 млн 300 тыс. рублей.

Суд приговорил Приходько к 3 годам в исправительной колонии общего режима. Сотрудницу МФЦ арестовали в зале суда.