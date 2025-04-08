Сотрудница полиции провела профилактические беседы с красногорскими школьниками

В одном из образовательных учреждений городского округа Красногорск прошла встреча школьников с инспектором по делам несовершеннолетних управления Министерства внутренних дел России. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Мероприятие было посвящено важным темам, таким как: правила поведения учащихся в образовательных учреждениях и общественных местах, а также вопросам уважительного и корректного отношения к учителям, взрослым и сверстникам.

Сотрудница полиции городского округа Красногорск обратила внимание школьников на необходимость соблюдения правил поведения. Кроме того, она рассказала о том, как не стать жертвой преступления.

Такие профилактические мероприятия для школьников полицейские проводят в учреждениях образования на постоянной основе. Они помогают формировать у детей правильное отношение к общественным нормам и правилам безопасности.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что важную роль в обеспечении безопасности в регионе играют современные технологии. Губернатор также особое внимание уделил эффективности работы системы «Безопасный регион».

«Все, что связано с безопасностью наших жителей и в новых микрорайонах, и там, где есть старая застройка, очень важно координировать умело — с применением всех современных технологий. Здесь я, прежде всего, имею ввиду видеонаблюдение — систему „Безопасный регион“, — подчеркнул Воробьев.