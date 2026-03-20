Сотрудников посольства США в Багдаде эвакуировали
Сотрудников посольства США в столице Ирака Багдаде оперативно эвакуировали из здания дипмиссии, сообщает ТАСС со ссылкой на Al Hadath.
Отмечается, что свои резиденции в Багдаде якобы покинули также представители стран — участниц НАТО. О причинах и масштабах эвакуации не сообщается.
Иракская сторона на эти публикации не отреагировала.
Военная операция США и Израиля против Ирана, стартовавшая 28 февраля, привела к ликвидации высших руководителей государства.
В ответ на это КСИР осуществил масштабные ракетные обстрелы израильской территории, а также американских военных объектов.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.