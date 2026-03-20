Сотрудников посольства США в Багдаде эвакуировали

сегодня в 03:27

Сотрудников посольства США в столице Ирака Багдаде оперативно эвакуировали из здания дипмиссии, сообщает ТАСС со ссылкой на Al Hadath.

Отмечается, что свои резиденции в Багдаде якобы покинули также представители стран — участниц НАТО. О причинах и масштабах эвакуации не сообщается.

Иракская сторона на эти публикации не отреагировала.

Военная операция США и Израиля против Ирана, стартовавшая 28 февраля, привела к ликвидации высших руководителей государства.

В ответ на это КСИР осуществил масштабные ракетные обстрелы израильской территории, а также американских военных объектов.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.