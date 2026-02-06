Сотрудников мытищинских предприятий поздравили с приближающимся праздником

В мероприятии также приняли участие первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по экономической политике Денис Кравченко и первый заместитель председателя Совета депутатов г. о. Мытищи Наталья Гречаная.

«Курс на достижение технологического лидерства и суверенитета, который объявил наш президент, невозможен без вас — наших ученых, производственников, деятелей науки и образования. Желаю вам теплоты, душевного здоровья, благополучия и новых профессиональных и научных успехов», — обратился к присутствовавшим Денис Кравченко.

За вклад в научную разработку и производство перспективных специальных материалов трудовой коллектив наградили Благодарностями Государственной Думы РФ, главы городского округа Мытищи и Совета депутатов округа.

Также Алексей Воробьев посетил предприятие «Харц Лабс», специализирующееся на производстве высококачественных материалов для 3D-печати и поздравил сотрудников с приближающимся праздником.

Научно-исследовательская лаборатория активно участвует в подготовке и развитии молодых специалистов. На базе компании регулярно проходят учебную и производственную практику, а также стажировки студенты и аспиранты ведущих российских вузов, в том числе МГУ и РХТУ имени Д. И. Менделеева.

В ходе встречи заместитель главы округа отметил профессиональные заслуги коллектива компании: «Благодаря эффективному менеджменту, руководству компании и сплоченному коллективу вам удается добиваться высоких успехов в своей отрасли».

Как ранее отметила глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая, наш округ имеет огромный научный потенциал. Наши вузы и крупнейшие российские научно-исследовательские институты вносят значимый вклад в обеспечение технологического суверенитета и безопасности страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.