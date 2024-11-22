Сотрудников «Мясокомбината Клинский» наградили на празднике 85-летия предприятия

Крупнейшее региональное мясоперерабатывающее предприятие «Мясокомбинат Клинский», входящее в Группу «ПРОДО», отметило свое 85-летие. На торжественном мероприятии прошло награждение сотрудников комбината высокими наградами за трудовые достижения. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

В поздравлении приняли участие заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Дмитрий Черепнин, глава городского округа Клин, представители крупного и среднего бизнеса, а также партнеры предприятия.

«Клинский мясокомбинат — флагман ГК „ПРОДО“ в Московском регионе. В составе агрохолдинга комбинат развивается 20 лет, которые стали для предприятия настоящим прорывом. Сегодня оно является одним из самых современных и технологичных в стране, модернизация продолжается. Здесь реализуется крупный инвестпроект по увеличению производственных мощностей на 36%. В последние годы производитель расширил территорию присутствия, укрепил позиции в Северо-Западном регионе и Центральном федеральном округе, ведется активная работа по развитию экспортного направления», — подчеркнул Дмитрий Черепнин.

Он вручил благодарности губернатора региона, а также благодарности и почетные грамоты министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. Коллектив предприятия награжден благодарностью губернатора Московской области за многолетний добросовестный труд и высокие производственные показатели. Отдельно отметили сотрудников, которые трудятся на предприятии более 30 лет. Директор «Мясокомбината Клинский» Светлана Германовна Рыжова награждена почетной грамотой министерства сельского хозяйства Московской области.

Как отметил генеральный директор Группы «ПРОДО» Вадим Долгов, за последние 10 лет «Клинский» увеличил объем производства на треть, до 35 тыс. тонн. За последние два года в развитие предприятия вложено более 3 млрд рублей, запущен современный цех нарезки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе уделяют особое внимание развитию существующих и созданию новых промышленных производств.

«Мы в Подмосковье стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых. Инвестклимат в регионе всегда играет решающую роль», — отметил Воробьев.