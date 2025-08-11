Сотрудники Звенигородского лесничества создали более 40 км минерализованных полос

В текущем году в Одинцовском и Рузском округах уже создано более 41 километра новых минерализованных полос. Одновременно свыше 40 километров существующих полос прочищено и обновлено. Работы проводились вблизи деревень Зайцево и Малые Вязёмы, посёлков Трехгорка, Новый Городок, Старый Городок, Тучково, рядом с СНТ «Телефонист», а также вдоль Можайского шоссе.

«Все противопожарные мероприятия выполняются в рамках государственного задания. На данный момент годовой план по устройству новых минерализованных полос выполнен почти на 60%, а по обновлению и прочистке существующих — на 30,6%. Работы продолжаются», — рассказала заместить директора Звенигородского филиала ГАУ МО «Мособллес» — лесничего Марина Сидорова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил исполняющему обязанности министра экологии и природопользования региона Павлу Биде реализовывать приоритетные направления в обозначенной сфере.

«Министерство экологии и природопользования Павел Александрович Бида возглавит, мы его знаем. Вы последнее время занимаетесь всем, что связано с экологией, в том числе на рекультивируемых полигонах, на модернизации КПО. Сейчас ваш опыт так же важен, как и каждому из нас важно иметь команду. Команду, которая будет дополнять и соответственно автономно, в хорошем смысле, реализовывать те направления в экологии, которые сегодня, вчера и завтра будут являться приоритетными», — сказал Воробьев.