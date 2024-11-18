Сотрудники военных органов СК РФ встретились с кадетами «Кадетский корпус»

Офицерами главного военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации и криминалистического отдела военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Московскому военному округу проведен урок патриотизма с учащимися школы-интерната «Кадетский корпур» в г. Химки Московской области.

Во время урока школьники узнали о методике работы следователей при расследовании уголовных дел, важности выполняемых ими задач, а также им были продемонстрированы новинки научно-технических средств криминалистики. Затем военные следователи провели практическое занятие, на котором разрешили ребятам с соблюдением всех необходимых требований безопасности самостоятельно поработать с представленной техникой.

Перед кадетами также выступил представитель региональной общественной организации «Ветераны военного следствия» Николай Федоровия Сидоров, который рассказал о том, какими качествами должны обладать стражи порядка, подчеркнув при этом, что самыми важными из них являются честность, порядочность и принципшальность.

В завершение мероприятия директор школы-интерната Людмила Серафимовна Суслова поблагодарила сотрудников военных следственных органов Следственного комитета Российской Федерации за проведенный урок, а также выразила надежду, что подобные встречи продолжатся.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность задачи оснащения колледжей новейшим оборудованием и приглашения опытных наставников.

«Половина школьников после 9 класса поступает в колледжи, всего их у нас в Подмосковье 40. Работаем над тем, чтобы получать образование в колледже было престижно. Важно, чтобы ребята могли получать специальность на современном оборудовании, с опытными наставниками и стать профессионалами своего дела», — пояснил губернатор.