Сотрудники управляющей компании Ленинского округа поздравили детей войны с 9 мая

В Ленинском городском округе в преддверии Дня Великой Победы сотрудники управляющей компании «Купелинка» вручили памятные подарки детям войны. Жители, на долю которых выпало непростое детство, проживают в многоквартирных домах находящихся под управлением УК «Купелинка» в городе Видное (мкр. Купелинка), рабочем поселке Бутово (ЖК «Бутово парк), рабочем поселке Боброво (ЖК „Восточное бутово“). Каждого сотрудники посетили лично. Об этом сообщила пресс-служба главы Ленинского округа Станислава Каторова.

«Для нас это особая честь, поздравить детей войны с приближающимся праздником. День Победы был мечтой миллионов наших людей, надеждой, которой жили и ради которой умирали. Дети войны проживающие в наших МКД часть это великой истории. Навестили каждого, кто жил в это тяжелое время, поздравили и вручили подарки. Хочется пожелать мирной, счастливой, долгой жизни, добра, процветания и патриотизма, достойного памяти наших победивших соотечественников!», — приводятся в сообщении слова заместителя генерального директора управляющей компании «Купелинка» Натальи Козыренковой.

Для детей войны, проживающих в многоквартирных домах под управлением УК «Купелинка» также предусмотрены льготы для обслуживания и бесплатные дополнительные услуги.

Сегодня на территории Ленинского городского округа проживает порядка 3000 детей войны и 260 человек среди которых 9 участников войны, а также труженики тыла, вдовы, узники, жители блокадного Ленинграда.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.