Сотрудники транспортного отдела полиции Ленинградского вокзала встретились со школьниками Балашихи

Представители полиции провели профориентационное мероприятие для учеников 9-11 классов в гимназии № 3 в Балашихе. Лекция для повышения правовой грамотности несовершеннолетних была организована в рамках межведомственного взаимодействия, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Начальник отделения по работе с личным составом подполковник полиции Александр Шамурин, начальник эксперто-криминалистического отделения майор полиции Александр Багаев и инспектор спецчасти изолятора временного содержания подозреваемых и обвиняемых старший лейтенант полиции Армик Тер Быбанц рассмотрели вместе со школьниками основные виды правонарушений на транспорте и способы их профилактики.

Особое внимание на встрече уделили возможности получения юридического образования. Александр Шамурин рассказал школьникам о требованиях, необходимых для поступления в вузы МВД, условиях обучения и перспективах дальнейшего трудоустройства.

Мероприятие было не только теоретического характера, но и практического. Школьники узнали о работе экспертов на месте происшествия. Александр Багаев продемонстрировал методы сбора и анализа доказательств и использование специализированного оборудования. Армик Тер Быбанц рассказал о назначении спецсредств, используемых на вооружении в органах внутренних дел.

Подобный формат работы с молодежью повышает интерес к службе в органах правопорядка и помогает определиться с карьерным выбором.

