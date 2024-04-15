Сотрудники ступинской больницы приняли участие в традиционном городском субботнике

Уборка территорий началась с раннего утра. По словам заместителя главного врача ступинской больницы Александра Урванцева, силами сотрудников учреждения приведены в порядок газоны, убран мусор, листья и сухие ветки.

«Мы радуемся началу весны. И поэтому, в субботний выходной день, наш коллектив присоединяется к наведению чистоты и порядка. Чистые дорожки, ухоженная, благоустроенная территория у медицинский учреждений — создают уют и комфорт не только для сотрудников, но и пациентов. Субботники — традиция, которая сохраняет уважение к труду, к окружающей нас природе и самому себе. Участие в субботниках представляет собой прекрасную возможность для каждого из нас внести свой вклад в улучшение и развитие нашего города», — сказал Урванцев

Были приведены в порядок газоны, убран мусор, листья и сухие ветки. Всего в мероприятии приняли участие более 600 человек. Медицинские работники собрали порядка 700 мешков мусора.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.

«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.