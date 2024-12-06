Сотрудники соццентров Подмосковья могут рассчитывать на выплату за аренду жилья

В Московской области по решению губернатора введены меры поддержки для специалистов социальных центров, аналогичные тем, которые действуют для врачей. Одной из таких мер является компенсация аренды жилья, сообщает пресс-служба Минсоцразвития Подмосковья.

Выплату могут получить как новые специалисты по уходу за инвалидами, так и те, кто работает в социальных центрах уже давно. Процесс получения выплаты оцифрован и сделан максимально удобно.

Если в учреждении работает семейная пара, то они могут рассчитывать на выплату в размере 30 тыс. рублей, если же работает только один член семьи, то он получит 20 тыс. рублей.

Среди новых мер поддержки также есть программа «Приведи друга» и ежегодные выплаты молодым специалистам и реабилитологам 50 тыс. рублей в первый год работы и 100 тыс. рублей во второй год.

Новые меры поддержки охватят 47 подмосковных учреждений и порядка 1,5 тыс. специалистов, работающих с инвалидами. Подробную информацию можно уточнить в отделе кадров организации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что безработица в регионе сейчас находится на очень низком уровне.

«У нас крайне низкая безработица и ее, можно сказать, практически нет. Ищем специалистов, тех, кто умеет работать руками — технологов, инженеров, все это на вес золота, врачей, как и прежде. Понимаем, что ситуация в следующем году будет непростой, но мы собраны, мы настроены на результат», — сказал глава региона.