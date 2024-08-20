Сотрудники скорой помощи Долгопрудного работают в Курске

На помощь людям уже через несколько дней после атаки Украины отправились три сотрудника подстанции. Врач Сергей Манов и водитель Сергей Савин до сих пор находятся в Курске.

Фельдшер Мадрид Джамиев на днях вернулся домой, после того как сопроводил в Подмосковье эвакуированных из опасной зоны жителей.

«Это были люди из Суджи — женщины и дети. Первый шок у них уже прошел, но волнение и беспокойство за свои дома, близких, конечно, остались, — рассказал Мадрид Джамиев.

Медики также занимались распределением гуманитарной помощи, расселением людей в пункты временного размещения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам городских округов посетить места размещения переселенцев из Курской области.

«Прошу, уважаемые главы, посетить (места размещения — ред.) каждого из вас, знаю, что и Максим (Красноцветов, глава г. о. Пушкинский — ред.) это уже сделал, уверен, что каждый посетит места, где находятся дети, взрослые. Для того чтобы убедиться, что комплекс вопросов урегулирован», — сказал Воробьев.