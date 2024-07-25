Сотрудники Росгвардии провели комплексную тренировку в Подмосковье

Сотрудники ОМОН «Пересвет» Главного управления Росгвардии по Московской области провели тактико-специальные занятия, направленные на совершенствование профессиональных навыков и повышение уровня мастерства, сообщает пресс-служба ведомства.

В рамках тренировки спецназовцы отточили технику ведения огня из разных положений, в том числе из-за укрытий, одиночно и в составе боевых порядков.

Важным элементом учебных занятий стало применение многофункциональной роботизированной платформы для перевозки грузов и эвакуации раненых. Современное устройство применяется также специалистами инженерно-технического отделения для ведения разведки, установки минных заграждений против пехоты противника и минных шлагбаумов.

В завершении тренировки сотрудники спецподразделения отработали действия при вооруженном нападении условных преступников на охраняемое лицо, оказание первой помощи и немедленную эвакуацию раненного, а также безопасный для личного состава отход группы, выполняющей задачу.

По итогам занятий все задачи выполнены в полном объеме.

В условиях существующих угроз на территории Московской области функционирует Главное управление региональной безопасности, которому поручена работа по реализации концепции противодействия терроризму и экстремизму. В Подмосковье удалось по-новому организовать ключевую составляющую антитеррора — обеспечение физической охраной потенциальных объектов террористических посягательств. Еще в регионе действует проект «Сделаем Подмосковье безопасным вместе». Благодаря ему жители могут обращаться на портал «Добродел» с предложениями о том, как сделать безопаснее то или иное место.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.