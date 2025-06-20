Сотрудники Росгвардии Подмосковья провели патриотическое мероприятие для детей

Росгвардейцы рассказали ребятам о своей повседневной работе и о задачах, которые стоят перед сотрудниками — обеспечении общественного порядка, охране важных объектов и патрулировании улиц региона. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии Московской области.

Все желающие смогли заглянуть внутрь служебного автомобиля, узнать о его техническом оснащении и задать вопросы правоохранителям. Также дети смогли примерить на себе шлемы, бронежилеты, воспользоваться средствами связи и узнать в каких ситуациях это снаряжение используется.

В завершение мероприятия школьники поблагодарили росгвардейцев за интересный рассказ и возможность почувствовать себя настоящим стражем порядка.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что важную роль в обеспечении безопасности в регионе играют современные технологии. Губернатор также особое внимание уделил эффективности работы системы «Безопасный регион».

«Все, что связано с безопасностью наших жителей и в новых микрорайонах, и там, где есть старая застройка, очень важно координировать умело — с применением всех современных технологий. Здесь я, прежде всего, имею в виду видеонаблюдение — систему „Безопасный регион“, — подчеркнул Воробьев.