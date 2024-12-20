Сотрудники регоператора Каширского кластера спасли 2 щенят

Доброта и отзывчивость людей способны творить настоящие чудеса. В Кашире во время очередного вывоза отходов из Богатищево-Епишино экипаж регионального оператора Каширского кластера обнаружил 2 крошечных щенков, дрожащих от холода под крышей контейнерной площадки. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

Не оставаясь равнодушными к бедственному положению беззащитных созданий, сотрудники сразу приняли решение помочь.

С помощью социальных сетей информация о щенках быстро распространилась. Вскоре добрые люди откликнулись на призыв о помощи.

В результате щенята обрели новый дом и хозяев, готовых окружить их заботой и теплом. Сотрудники Каширского кластера сделали больше, чем просто спасли животных — они вернули им надежду на новую жизнь.

В преддверии праздника мы все можем вспомнить, что настоящие чудеса — это не просто сказки, а реальная возможность изменить жизни и дарить любовь тем, кто в этом нуждается.

Ранее губернатор Московской области отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте. А все, что касается коммунальных служб, безусловно, эта работа нами ведется, и дальше будет реализовываться опять же в технологическом режиме», — рассказал Воробьев.