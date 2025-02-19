Сотрудники регоператора Чеховского кластера провели противопожарную тренировку

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В рамках ежеквартальных тренировок по пожарной безопасности на база регионального оператора по обращению с ТКО в Чеховском кластере Подмосковья прошло масштабное противопожарное занятие. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Оно было организовано при сотрудничестве с пожарными территориального управления № 14 ГКУ МО «Мособлпожспас».

«Точное следование правилам противопожарной безопасности в экстренных ситуациях может спасти жизнь и здоровье. Поэтому мы отлично понимаем необходимость и важность регулярных противопожарных занятий», — отметил гендиректор «МСК-НТ» Вадим Бомбозоа.

В рамках мероприятия прошли занятия по:

отработке порядка действий при задымлении;

инструктажу и демонстраци методов пожаротушения с использованием первичных средств и огнетушителей;

остановке возгорания горючих жидкостей универсальным порошковым огнетушителем.

Все поставленные задачи учебно-тренировочного мероприятия были успешно выполнены.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.