Сотрудники прокуратуры рассказали жителям Ногинска, как обезопаситься от мошенников

В Ногинске представители прокуратуры провели беседу с жителями, объяснив, как защититься от действий мошенников, а также предостерегли от других видов обмана. Встреча состоялась в пансионате «Ногинский», где первый заместитель городского прокурора Виктор Пигушин рассказал о дистанционном мошенничестве, совершаемом с использованием современных технологий.

Участникам мероприятия разъяснили, как избежать финансовых потерь и сохранить свое имущество.

«Тема очень актуальная. Мы каждый день сталкиваемся со случаями такого мошенничества. Это самое распространенное преступление, которое регистрируют не только на территории нашего округа и Московской области, но и России в целом. Сейчас активно разрабатывают и внедряют законодательную базу, которая способна существенно сократить такие случаи», — рассказал Виктор Пигушин.

Он подробно описал методы и схемы, к которым прибегают злоумышленники. Среди них — обман через интернет-знакомства, fraudulent денежные переводы, а также лотерейные аферы.

Кроме того, преступники рассылают фишинговые письма, создают поддельные сайты и сообщают о несуществующих выигрышах.

Представитель прокуратуры подчеркнул, что необходимо быть особенно внимательными при получении подозрительных звонков и сообщений с просьбами раскрыть личные данные.

Также он затронул тему уголовной ответственности за подобные преступления и поделился опытом их расследования.

Как заявил Виктор Пигушин, прокуратура защищает закон, а также права и интересы граждан, поэтому всегда готова оказать правовую помощь.

Ранее жителей Ногинского округа предупредили о возможных проблемах со сном в июне.