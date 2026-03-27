Сотрудники прокуратуры Подольска рассказали работникам животноводческого хозяйства, как не стать жертвой мошенников

Прокурор города Подольска Иван Денисов вместе со своими заместителями Вазгеном Казояном и Александром Поляковым встретился с коллективом Головного центра по воспроизводству сельскохозяйственных животных.

Они рассказали сотрудникам предприятия о новых схемах дистанционного мошенничества, которые совершаются с использованием информационных технологий, и объяснили, как не стать жертвой обмана.

Во время встречи сотрудники прокуратуры подробно ознакомили собравшихся с наиболее распространенными схемами обмана и привели ряд примеров.

Заместитель прокурора Александр Поляков пояснил, что мошенники с помощью искусственного интеллекта могут подделать голос любого человека. Важно быть внимательным и в случае необходимости перезвонить настоящему обладателю голоса, чтобы уточнить, действительно ли он совершал звонок.

«Мошенники также используют рассылки, фишинговые сайты, письма и сообщения о выигрышах. Если они все же получили доступ к личным данным, то в первую очередь необходимо незамедлительно обратиться в службу безопасности банка и заблокировать транзакцию. Затем — в полицию, чтобы написать заявление», — подчеркнул Александр Поляков.

После беседы для сотрудников прокуратуры провели ознакомительную экскурсию по животноводческому хозяйству.

Завершилась встреча раздачей буклетов с рекомендациями по защите от мошенников, а также ответами сотрудников прокуратуры на вопросы сотрудников хозяйства.

«Головной центр по воспроизводству сельскохозяйственных животных» (ГЦВ) — крупнейшее племенное предприятие России, признанный лидер в области воспроизводства и искусственного осеменения. Компания работает в сфере генетики и искусственного осеменения более 60 лет. В ее состав входит сеть из 29 племенных предприятий в регионах РФ.

