Сотрудники ОМОН «Русич» провели учения в Подмосковье

Сотрудники ОМОН «Русич» Главного управления Росгвардии по Московской области провели комплекс учений для совершенствования стрелковой подготовки, работы инженерно-технического подразделения и тактики действий при вооруженном нападении на охраняемое лицо.

На первом этапе бойцы отработали алгоритм действий при обнаружении взрывоопасного предмета. Минно-разыскная собака выявила наличие взрывчатого вещества, после чего условное устройство нейтрализовали с помощью дрона.

Особое внимание уделили огневой подготовке. В интерактивном тире сотрудники тренировались стрелять из учебного пистолета Макарова по внезапно появляющимся целям. Затем они выполнили упражнения с пистолетами-пулеметами, действуя в составе двоек и троек. Бойцы отработали прикрытие товарищей и ведение огня по целям, возникающим с разных направлений.

Завершающим этапом стала отработка действий при нападении на охраняемое лицо. Сотрудники продемонстрировали мгновенное реагирование на огневой контакт, вывод человека из-под линии огня и нейтрализацию условных нападавших.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что важную роль в обеспечении безопасности в регионе играют современные технологии. Губернатор также особое внимание уделил эффективности работы системы «Безопасный регион».

«Все, что связано с безопасностью наших жителей и в новых микрорайонах, и там, где есть старая застройка, очень важно координировать умело—с применением всех современных технологий. Здесь я, прежде всего, имею ввиду видеонаблюдение—систему «Безопасный регион», — подчеркнул Воробьев.