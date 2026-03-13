сегодня в 16:28

Сотрудники ОМОН «Русич» провели экскурсию для кадет в Подмосковье

Экскурсия для кадет школы № 18 имени Подольских курсантов прошла 11 марта 2026 года в Подмосковье в рамках акции «Дни Росгвардии», приуроченной к 10-летию ведомства. Мероприятие организовали сотрудники ОМОН «Русич», сообщает пресс-служба Росгвардии Московской области.

Перед началом встречи участники почтили память сотрудников ОМОН, погибших при исполнении служебного долга. Росгвардейцы и школьники возложили цветы к памятнику героям.

Для кадет организовали выставку стрелкового оружия, специальной экипировки и бронированной техники, применяемых при выполнении служебно-боевых задач. Бойцы рассказали о тактико-технических характеристиках образцов и их использовании в различных оперативных ситуациях.

«Для нас важно, чтобы ребята могли увидеть службу изнутри, задать интересующие вопросы и понять, что служба в отряде требует знаний, подготовки и большой ответственности», — отметил сотрудник ОМОН «Русич».

Также для школьников провели занятие в интерактивном тире. Кадеты попробовали выполнить стрельбу по мишеням из учебного пистолета Макарова, который по характеристикам максимально приближен к боевому образцу.

В завершение встречи сотрудники подразделения подчеркнули, что подобные мероприятия помогают подросткам осознанно подойти к выбору будущей профессии и почувствовать личную ответственность за страну.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в Балашихе подготовительные работы с будущими бойцами, которые приближают победу на СВО, ведут опытные инструкторы и ветераны боевых действий, основываясь на своем опыте.

Он отметил, что бойцов учат безопасно обращаться с оружием и боеприпасами, а также навыкам противодействия беспилотникам. На уроках тактической медицины потенциальных контрактников обучают накладывать жгуты и перевязочные бандажи, снаряжать аптечку и правильно эвакуировать раненных товарищей.