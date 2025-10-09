Сотрудники ОМОН Росгвардии исполнили мечту мальчика из Подмосковья

Сотрудники ОМОН «Русич» Главного управления Росгвардии по Московской области организовали для юного жителя Подмосковья встречу с известным российским шеф-поваром, ресторатором и телеведущим Константином Ивлевым, передает пресс-служба ведомства.

Желание увидеть любимого повара 9-летний Никита из Химок написал в письме благотворительному фонду «Сила Веры». Исполнить мечту ребенка с особенностями здоровья помогли офицеры подмосковного ОМОН Росгвардии «Русич».

В ходе встречи мальчик познакомился с Константином Ивлевым и вместе с ним приготовил свое любимое блюдо. Шеф-повар подробно рассказал технологию и тонкости кулинарии, подсказывал, как правильно держать нож, регулировать температуру и научил приемам сервировки. Для Никиты это стало не только интересным мастер-классом, но и важным опытом в его увлечении.

По завершению желанного мероприятия Константин Ивлев вручил мальчику памятные подарки — собственную кулинарную книгу с личным автографом и картину, написанную его сыном специально для юного поклонника. Сотрудники ОМОН «Русич» также подарили Никите книгу по кулинарии и фирменный поварской фартук, который останется теплым напоминанием о встрече с кумиром.

