Сотрудники НАСА в Вашингтоне вынуждены уживаться с тараканами

В штаб-квартире американского космического агентства (НАСА) в Вашингтоне сотрудники вынуждены уживаться с тараканами, работать без столов. Такие условия возникли после распоряжения президента Дональда Трампа о переводе служащих на работу в офисы, сообщает РИА Новости .

В феврале глава государства подписал документ, по которому госслужащие, работающие удаленно, должны вернуться в офис на полный день.

Reuters со ссылкой на президента международной федерации дипломированных инженеров и инженеров-механиков Мэтта Биггса и еще один написало, что после возвращения с удаленки работники обнаружили в офисах тараканов и иных насекомых, выползающих из кранов.

«Абсолютный хаос происходит в штаб-квартире НАСА… Если у вас нет стола или компьютера, вы не можете делать свою работу. Люди гораздо более непродуктивны», — сказал Биггс.

Указанный документ затронул несколько госучреждений, который оказались не готовы к размещению работников. Например, сотрудники управления по гражданству и миграции сравнили борьбу за столы в ряде офисов с «Голодными играми». Люди, которым не досталось столов, вынуждены работать на полу. Кроме того, происходят борьба за места на автопарковке, отключение интернета и использование телефонов.