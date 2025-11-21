Сотрудники МВД провели урок о героях Отечества для студентов Балашихи

В колледже «Энергия» в Балашихе 21 ноября прошло мероприятие, посвященное Дню Героев России. Сотрудники главного управления министерства внутренних дел по Московской области рассказали студентам о подвигах защитников страны и системе государственных наград, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Встреча была организована для студентов разных специальностей, включая будущих медиков, кинологов и сотрудников правоохранительных органов. Особое внимание уделили современным героям России, служащим в системе министерства внутренних дел.

Инспектор отдела по воспитательной работе УРЛС ГУ МВД России по Московской области лейтенант полиции Анна Ножова рассказала о восьми героях из Московской области, которые стали примером мужества и самоотверженности.

«Мы решили провести данное мероприятие со студентами колледжа в рамках патриотического воспитания. Я думаю, что достаточно важно обсуждать именно со студентами. Это не только дань уважения прошлому, но и ориентир для будущего – новый взгляд на свою жизнь, профессию и место в обществе», — рассказала Анна Ножова.

Студенты узнали об истории праздника, наградной системе России и подвигах героев Великой Отечественной войны. День Героев Отечества отмечается в России 9 декабря и был установлен по решению государственной думы в 2007 году для сохранения традиций мужества и служения стране.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев на торжественном мероприятии в доме правительства поздравил ветеранов с наступающим Днем Победы и Днем воинской доблести Подмосковья. В зале присутствовало около 360 человек.

«Для меня большая честь и гордость видеть вас, общаться с вами. Всегда, во все времена под руководством неравнодушных, патриотичных, заботливых людей наше ветеранское движение было очень значимо для Подмосковья. В какой бы уголок области мы ни приезжали, везде заметна эта патриотическая нотка, вовлеченность наших детей, понимание, что сделали наши предки и то, что делают сегодня наши ребята на передовой», — высказался Воробьев.