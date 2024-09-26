Сотрудники МОЦОМДа примут участие в спартакиаде легкоатлетического кросса

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В субботу, 28 сентября, в рамках XXX Спартакиады, организованной Союзом «Московское областное объединение организаций профсоюзов» (МОООП) и Спортклубом профсоюзов «Подмосковье», пройдут соревнования по Легкой атлетике среди трудовых коллективов Московской области, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Сотрудники Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД) с энтузиазмом готовятся к командному соревнованию, которое пройдет на базе Московской государственной академии физической культуры (МГАФК). Честь команды МОЦОМДа Fortis Doctores предстоит защищать врачам и медсестрам двух стационаров: Родильного Дома и Детской больницы, а также Детской поликлиники № 2.

«Каждый участник может заявиться на одну предложенную дистанцию 500, 1000 и 3000 метров. Зачет команд рассчитывался по лучшему результату спортсмена», — рассказал о правилах проведения соревнований один из постоянных участников спартакиады, заведующий кабинетом неотложной травматологии и ортопедии — врач-травматолог-ортопед Дмитрий Мишура.

Соревнования начнутся в 11:00 и пройдут по адресу: поселок Малаховка, улица Шоссейная, д. 33.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.