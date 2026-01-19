Сотрудники Мособлпожспаса провели рейды по пожарной безопасности в Подмосковье

В выходные 17 и 18 января сотрудники территориального управления № 13 Мособлпожспаса провели профилактические рейды в Ступине, Серпухове, Кашире и Серебряных Прудах, сообщает пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас».

В ходе рейдов специалисты напомнили жителям основные правила пожарной безопасности и порядок действий при чрезвычайных ситуациях. Особое внимание уделили мерам предосторожности на водоемах в зимний период.

Работники Мособлпожспаса рекомендовали не использовать самодельные электрообогреватели, не перегружать электросеть и следить за состоянием электропроводки. Жителям советовали не оставлять на ночь заряжающиеся устройства, не применять газовые плиты для обогрева и установить автономные дымовые извещатели. При использовании печей специалисты рекомендовали не разжигать дрова легковоспламеняющимися жидкостями, не разрешать детям играть с огнем и не оставлять открытыми дверцы печи.

Также спасатели напомнили, что запрещено использовать пиротехнику в помещениях и доверять ее детям. Для дома рекомендовали приобрести средства пожаротушения и разработать план эвакуации на случай пожара.

Жителям напомнили о запрете выхода на лед без необходимости и раздали памятки с основными правилами безопасности.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что мониторинг ситуации с природными пожарами с помощью камер с углом обзора в 360 градусов позволил уменьшить площадь распространения возгораний.

«Один из методов — видеомониторинг. У нас есть доступ к 100 камерам, установленным на вышках сотовых операторов в 19 лесничествах Подмосковья. Плюс 50 дронов, которые помогают выявить возгорания в труднодоступных местах», — подчеркнул губернатор.