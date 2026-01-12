Сотрудники Мособлпожспаса провели рейды по пожарной безопасности 10 и 11 января

Сотрудники Мособлпожспаса 10 и 11 января провели профилактические беседы по пожарной безопасности с жителями городских округов Ступино, Серпухов и муниципального округа Серебряные Пруды, сообщает пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас».

В минувшие выходные специалисты 271-й, 207-й, 332-й и 330-й пожарно-спасательных частей Мособлпожспаса провели профилактические рейды в городских округах Ступино, Серпухов и муниципальном округе Серебряные Пруды.

Первый заместитель начальника территориального управления №13 Александр Голяк отметил, что в ходе встреч спасатели напомнили жителям о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности в быту и действиях при обнаружении возгорания.

Огнеборцы рассказали, что основными причинами пожаров становятся неисправная электропроводка, использование самодельных электронагревательных приборов, перегрузка электросети и неосторожное обращение с огнем. Жителям рекомендовали хранить спички, зажигалки и горючие жидкости в недоступных для детей местах, не перегружать электросеть, не перекаливать печи и устанавливать пожарные извещатели. Любителям активного отдыха напомнили об опасности выхода на лед и катания на несанкционированных горках. Всем участникам раздали памятки с полезной информацией.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что костры и травяные палы представляют угрозу и требуют технологического подхода, своевременной подготовки к пожароопасному периоду.

«Мы обратили внимание на то, что в ряде муниципалитетов часто люди сигнализируют нам о возгораниях, которые связаны с человеческим фактором — пал травы или шашлыки. У нас 95% пожаров случается по вине человека. Больше всего в Балашихе, Орехово-Зуеве, Воскресенске», — сказал Воробьев.