Сотрудники Мособлпожспаса провели противопожарные рейды в четырех округах Подмосковья

Сотрудники территориального управления №13 Мособлпожспаса 29 и 30 ноября провели профилактические рейды по пожарной безопасности в Кашире, Серпухове, Ступине и Серебряных Прудах, сообщает пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас».

В ходе рейдов специалисты Мособлпожспаса провели беседы с жителями, разъяснили меры пожарной безопасности при использовании печей и электроприборов в зимний период.

Огнеборцы напомнили основные правила: регулярно проверять электропроводку, розетки и обогреватели, не оставлять без присмотра топящиеся печи, не поручать контроль за ними детям. Жителям рекомендовали не оставлять обогреватели включенными на ночь, не использовать их для сушки вещей и не размещать рядом с занавесками или мебелью.

Специалисты посоветовали отказаться от самодельных электрообогревателей, не перегружать электросеть и не использовать газовые плиты для обогрева. Также рекомендовали установить автономные дымовые извещатели, особенно в домах с печным отоплением, и держать под рукой средства пожаротушения.

В завершение рейдов сотрудники раздали листовки с полезной информацией и телефонами экстренных служб.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что костры и травяные палы представляют угрозу и требуют технологического подхода.

«Мы обратили внимание на то, что в ряде муниципалитетов часто люди сигнализируют нам о возгораниях, которые связаны с человеческим фактором — пал травы или шашлыки. У нас 95% пожаров случается по вине человека. Больше всего в Балашихе, Орехово-Зуеве, Воскресенске», — сказал Воробьев.