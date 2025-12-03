Сотрудники Мособлпожспаса прошли аттестацию в Ступинском округе 2 декабря

Сотрудники территориального управления №13 ГКУ МО «Мособлпожспас» 2 декабря прошли периодическую аттестацию на право работы в непригодной для дыхания среде в Ступинском городском округе, сообщает пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас».

Аттестация прошла на базе поисково-спасательного поста 334-й пожарно-спасательной части. В мероприятии приняли участие 25 сотрудников подразделений из Ступинского, Серпуховского, Каширского городских округов и Серебряно-Прудского муниципального округа.

Первый заместитель начальника территориального управления №13 Александр Голяк пояснил, что аттестация проводится раз в два года и включает теоретическую и практическую части. Теоретическая часть состояла из восьми вопросов и решения задачи, а в практической огнеборцы демонстрировали проверку дыхательных аппаратов, боевую проверку, надевание аппаратов и тренировку на свежем воздухе.

Все участники успешно справились с испытаниями и подтвердили квалификацию, отметил Александр Голяк.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что тренировки, которые проводятся в Подмосковье по пожарной безопасности, показывают, что специалисты имеют четкие алгоритмы по предотвращению ЧП в лесах.

«Чаще всего виной пожаров (является — ред.) человеческий фактор», — сказал Воробьев.