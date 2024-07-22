Сотрудники «Мособллеса» помогают студентам в освоении профессиональных навыков

Студенты Мытищинского филиала МГТУ имени Н.Э. Баумана завершили учебную практику по лесоводству. Вместе с преподавателями вуза с будущими специалистами работали сотрудники лесного хозяйства. Об этом сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

Ведущий инженер ГКУ МО «Мособллес» Владимир Захаров выступил руководителем работ по отводу и таксации лесосек и проектированию рубок ухода. В ходе практики третьекурсникам предстояло решить практическую задачу на реальных объектах в подмосковном лесу.

Главная особенность лесоводства — получаемые на лекциях и семинарах знания необходимо подкреплять практикой, поскольку ни один учебник не в состоянии охватить все разнообразие условий и нюансов, с которыми мы встречаемся в лесу. От специалиста требуется не только теоретическая подготовка, но и умение творчески мыслить.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всей Московской области составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.

«Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие», — сказал Воробьев.