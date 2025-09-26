Сотрудники Мособлконтроля проверяют КПО Егорьевска

Главное контрольное управление Московской области проводит проверку соблюдения ООО «КПО Егорьевск» условий соглашения, заключенного с министерством по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области, на возмещение части затрат, связанных с приобретением специальной техники и оборудования, необходимых для осуществления деятельности по обращению с отходами на территории комплексов по переработке (обработке, размещению, обезвреживанию, утилизации) отходов, функционирующих на территории Московской области. Об этом сообщает пресс-служба Мособлконтроля.

Всего на возмещение затрат, связанных с приобретением специальной техники и оборудования, необходимых для осуществления деятельности по обращению с отходами на территории комплексов по переработке отходов на территории «КПО Восток», ООО «КПО Егорьевск» выделено в 2024 году 819 170 491,66 рублей.

Проверочной группой Мособлконтроля проведен контрольный обмер оборудования и специальной техники, расположенных на территории «КПО Восток» (г. Егорьевск, д. Поцелуево, 53, корп. 7), затраты на приобретение которой ООО «КПО Егорьевск» предъявлены к возмещению в 2024 году. К обмеру представлены погрузчики, самосвалы, трактора, бульдозеры, измельчители, сепараторы, разрыватели пакетов, конвейеры, сортировочные системы и др.

Общее количество приобретенного ООО «КПО Егорьевск» оборудования и специальной техники составляет 153 единицы по 17 договорам поставок оборудования и специальной техники на общую сумму 992 933 929,42 рублей.

Контрольным обмером комплекса по переработке отходов на предмет установления достоверности фактически установленного оборудования проверочной группой Мособлконтроля нарушений не установлено.

Продолжается проверка соблюдения ООО «КПО Егорьевск» условий соглашения о предоставлении субсидии.

Ранее глава региона Андрей Воробьев подчеркнул важность сбора вторсырья.

Воробьев поблагодарил глав за эффективную работу по этому вопросу, которую можно наблюдать как визуально, так и технологически. Однако, по словам губернатора, всегда есть к чему стремиться.

«Еще нужно сделать акцент на сборе вторсырья. Вы помните, когда мы заходили на тему создания, по сути, индустрии утилизации твердых бытовых отходов, важны компоненты во всем мире <…> и, в частности, у нас — это сортировка», — заявил Воробьев.