Сотрудники Мособлконтроля поучаствовали в полевых работах с тахеометром

В ходе обучения ревизоры ознакомились с основами работы с электронными тахеометрами, спутниковыми геодезическими технологиями, а также приняли участие в практических занятиях по проведению полевых работ с использованием тахеометра.

Применение современных методов измерений, в том числе с использованием электронных тахеометров, в ходе проведения контрольных мероприятий существенно повышает точность выполняемых измерений, а также сокращает временные затраты на проведение контрольных обмеров объемов выполненных работ при строительстве, реконструкции и ремонте объектов дорожно-транспортной инфраструктуры, жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства.

Квалифицированное проведение высокоточных измерений позволяет достоверно определить объемы принятых и оплаченных заказчиками работ, повышает эффективность расходования средств бюджета Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.