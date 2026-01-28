сегодня в 14:48

Сотрудники «Мосавтодора» расчистили тротуары на улице Мира в Можайске

Сотрудники «Мосавтодора» 28 января очистили от снега тротуары и остановки на улице Мира в Можайске.

В Можайске на улице Мира 28 января сотрудники «Мосавтодора» провели расчистку тротуаров вдоль главной дороги. Были также приведены в порядок остановки общественного транспорта и подходы к ним.

Основные работы выполняли с помощью роторных снегоуборщиков. После техники оставшийся снег убирали рабочие с лопатами.

По данным учреждения, на региональной дорожной сети сейчас задействованы 56 специалистов и более 25 единиц техники «Мосавтодора». Работы по уборке снега ведутся круглосуточно в плановом режиме.

Особое внимание уделяют центральным дорогам, пешеходным зонам и подъездам к социальным объектам, которые наиболее востребованы среди жителей.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.