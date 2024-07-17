Сотрудники Минсельхозпрода Подмосковья посетили производство чипов для животных

Специалисты министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья посетили производство компании ISBC, которая является ведущим российским экспертом в области разработки и дистрибуции цифровой продукции для различных отраслей экономики, сообщает пресс-служба ведомства.

Российский завод в Зеленограде выпускает широкий ассортимент современной RFID-продукции. На его базе функционируют исследовательские лаборатории, 6 высокотехнологичных производств, укомплектованных современным оборудованием. ISBC успешно осуществляет программу импортозамещения. Один из брендов предприятия — марка «VETTAG», под которой изготавливаются и продаются электронные ушные метки для идентификации крупного и мелкого рогатого скота, свиней и других сельскохозяйственных животных. Также производятся шприцы для подкожного чипирования домашних питомцев и RFID-медальоны для ошейников, внутри которых на чипе записана ссылка на личную карточку животного, где указана кличка, пол, контакты хозяина на случай потери.

В Минсельхозпроде Подмосковья напоминают владельцам о важности чипирования домашних питомцев. Электронный чип содержит цифровой код, на котором записаны данные о животном и его владельце. Процедура регистрации и чипирования увеличивает шанс найти питомца, если тот потерялся и не представляет вреда для здоровья. Зарегистрировать пушистого друга можно в одной из клиник Госветслужбы Подмосковья. На региональном портале госуслуг можно заранее подать заявление и записаться на прием к ветеринару. Документы поступят в личный кабинет.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что на территории Московской области реализуются меры поддержки бизнеса и проектов импортозамещения.

«Тема импортозамещения очень важна. Если ты открываешь предприятие по программе импортозамещения, ты получаешь деньги под 1% из федерального фонда развития промышленности», — сказал Воробьев.