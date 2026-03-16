Сотрудники МГУ зафиксировали световой след космического гамма-всплеска

Телескоп МАСТЕР-OAFA, установленный в Аргентине, идентифицировал источник всплеска GRB 260207A в оптическом диапазоне. Наблюдение было выполнено всего через 110 секунд после того, как сигнал был получен сетью МАСТЕР. Изначально, на 32 секунды ранее, событие было обнаружено космической обсерваторией FERMI.

Гамма-всплески (GRB) представляют собой наиболее энергичные явления в космосе, связанные с окончанием жизненного цикла чрезвычайно крупных и быстро вращающихся звезд. В течение нескольких секунд они излучают больше энергии, чем Солнце произведет за весь свой десятимиллиардный срок существования. Хотя в нашей Галактике такие события случаются очень редко (приблизительно один раз в десять тысяч лет), их чрезвычайная интенсивность делает их заметными даже из самых удаленных областей Вселенной.

Гамма-всплески выявляются космическими аппаратами, работающими в гамма- и рентгеновском диапазонах. Однако наблюдения в оптическом диапазоне дают наиболее полную информацию об этих явлениях. Поэтому спутники, такие как FERMI, SWIFT и аналогичные, оперативно передают данные о них на наземные телескопы. Сеть МАСТЕР на протяжении долгого времени является лидером в области раннего выявления и определения координат гамма-всплесков.

«Поведение кривых блеска гамма-всплесков через несколько часов после события достаточно хорошо изучено, однако именно ранние наблюдения имеют критическое значение для понимания механизмов выделения и излучения такого гигантского количества энергии. Особенности изменения яркости, характер затухания гамма-всплеска, даже просто его длительность позволяют делать выводы не только о звезде, которая его породила, но и об устройстве нашей Вселенной в целом», — рассказал младший научный сотрудник лаборатории космического мониторинга ГАИШ МГУ Аристарх Часовников.

